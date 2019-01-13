Son Dakika Haberleri: Çıldır'da Karda Mahsur Kalanları Mehmetçik Kurtardı

Çıldır'da Karda Mahsur Kalanları Mehmetçik Kurtardı

45 dakika önce

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalanların imdadına Mehmetçik yetişti.

Çıldır'da Karda Mahsur Kalanları Mehmetçik Kurtardı, System.String[]
ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalanların imdadına Mehmetçik yetişti.

Bölgede yüzlerce köy yolunun kapalı olması nedeniyle zor anlar yaşayan İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerine, destek Çıldır Tabur Komutanlığı'ndan geldi. Tabur Komutanı Piyade Yarbay Köksal Ziya Tunalı komutasında askeri ekip, çalışmalara paletli kar küreme aracı ile destek verdi. Askeri ekip, paletli kar küreme aracı ile yolları açtı, kara saplanan onlarca aracı da çekerek kurtardı. Gün boyu süren kurtarma ve yol açma çalışması sonrası vatandaşlar askerlere teşekkür etti.

- Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:39 Kaynak: DHA

Ardahan, Çıldır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donan Çıldır Gölü'nde, Eskimo Usulü Balık Avlıyorlar Son Dakika! Ali Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek

Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı Ziyaret Etmesine İlişkin Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum: Gidilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 10:24:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çıldır'da Karda Mahsur Kalanları Mehmetçik Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]