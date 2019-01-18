Çıldır'da Karne Heyecanı

Çıldır İlçe Merkezi ve Köylerde bin 450 Öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Çıldır İlçe Merkezi ve Köylerde bin 450 Öğrenci karne heyecanı yaşadı. Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır İlk Okulu ve Eskibeyrahatun Köyü İlk Okulunda Karne dağıtım törenine katıldı.



İmamoğlu'na İlçe Milli Eğitim Müdürü,Tabur Komutanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri, İlçe Müftüsü, Gençlik Spor Müdürü, Ak Parti İl Genel Meclisi A.Adayı Ahmet Rıfat Vural ve Kurum Amirleri eşlik etti.



Öğrencilerin Karne Heyecanını paylaşan İmamoğlu "Ümit ediyorum ki bütün öğrencilerimiz verimli bir dönem yaşamıştır. Notları iyi olan öğrenciler rehavete kapılmayacak, notları düşük olaran öğrencilerimizde daha fazla çalışarak notlarını en üst seviyeye taşıyacaktır. Tatil döneminde kitap okumayı ve ödev yapmayı da ihmal etmeden tamamlayın. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.



Öğrencilerle Fotoğraf çekilen İmamoğlu, tüm öğrencilere çikolata hediye etti. - ARDAHAN

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