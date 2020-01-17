Çıldır'da karne heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıldır'da karne heyecanı - Son Dakika

Çıldır'da karne heyecanı

6 saat önce

Çıldır'da bin 400 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

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Çıldır'da bin 400 öğrenci karne heyecanı yaşadı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde değişen sistemle birlikte ikinci tatillerine çıkan öğrenciler dönemin yorgunluğunu on beş günlük tatille atacaklar.


Bin 400 öğrenci karne heyecanı yaşarken kimi öğrenciler karnelerini bir an önce ailelerine göstermek için koştururken, kimileri gördükleri notlar kaşısın da üzüntü yaşadı. Karnesinden memnun olmayan öğrenciler ikinci dönem gerekli çalışmaları yaparak öğretmenlerine notlarını düzeltme sözü verdi. - ARDAHAN

Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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