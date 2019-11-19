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Çıldır'da "Koçum ile Gelişiyorum" Projesi

6 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı tarafından projelendirilen "KOÇUM ile GELİŞİYORUM" proje kapsamında Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğretmenleri 8. sınıf öğrencilerinin ailelerini ziyaret etti.

Çıldır'da

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı tarafından projelendirilen "KOÇUM ile GELİŞİYORUM" proje kapsamında Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğretmenleri 8. sınıf öğrencilerinin ailelerini ziyaret etti.


Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun'a öğrencilerin sınıf öğretmeni, rehber öğretmeni ve farklı branşlarda öğretmenler eşlik etti.


Bu yıl sınava girecek olan 8. sınıf öğrencilerinin velilerini ziyaret eden Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun ve öğretmenler velilere öğrenciler hakkında bilgi verdi. Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun " Ardahan Valiliğimizce yürütülen "KOÇUM ile GELİŞİYORUM" projesi kapsamında bu yıl sınava girecek olan öğrencilerimizin velilerini ziyaret ediyorum. Planladığımız günler kapsamında velilerimizi ziyaret ederek öğrencilerimiz hakkında bilgi veriyoruz. Eğitiminde koçluk sistemini anlatarak öğrencilerin başarılarının artması için veli, öğrenci ve öğretmen işbirliğinin önemini anlattık. Velilerimiz her türlü soru ve sorunların ihtiyaç duydukları her noktada yardımcı olacağımızı kendilerine iletirken öğrencilerimizin başarısın onlarında etkin rol almaları gerektiğini belirttik" dedi. - ARDAHAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:53 Kaynak: İHA
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