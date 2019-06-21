Çıldır'da Kuran Kursu Öğrencilerine yönelik futbol turnuvası düzenlenecek
20 dakika önce
Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çıldır İlçe Müftülüğü ilçe merkez ve köylerinde öğrenim gören kuran kursu öğrencilerine yönelik futbol turnuvası düzenleyecek.
Çıldır
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çıldır İlçe Müftülüğü ilçe merkez ve köylerinde öğrenim gören kuran kursu öğrencilerine yönelik futbol turnuvası düzenleyecek.
Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca Yaz Kuran Kurslarına katılım sağlayan öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler organize ediliyor. Bu bağlamda bu yıl da Çıldır'da ilçe genelinde yaz kuran kurslarına katılım sağlayan öğrencilere yönelik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Bayramı münasebetiyle küçükler ve yıldızlar futbol turnuvası düzenlenecek.
Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut
yapmış olduğu açıklamada "Amacımız çocuk ve gençlerimizin 15 Temmuz ruhunu kendilerine aşılamak ve kuran kurslarımıza katılan tüm öğrencilerimizin kaynaşmasını ve birlik ve beraberliğini sağlamaktır. 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan futbol turnuvamızda dereceye giren takımlarımıza Çıldır Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımızca çeşitli hediyeler verilecektir." dedi. - ARDAHAN
İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bıraktı
Son dakika! Teröristbaşı Öcalan'ın mektubu sonrası HDP'den açıklama: Strateji değiştirmemiz söz konusu değil
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi: Alacağımız tedbirler hafif olmayacak!
Hostesler gelirlerini artırmak için kullanılmış iç çamaşırlarını satışa çıkardı