Son Dakika Haberleri: Çıldır'da Kuran Kursu Öğrencilerine yönelik futbol turnuvası düzenlenecek
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Çıldır'da Kuran Kursu Öğrencilerine yönelik futbol turnuvası düzenlenecek

20 dakika önce

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çıldır İlçe Müftülüğü ilçe merkez ve köylerinde öğrenim gören kuran kursu öğrencilerine yönelik futbol turnuvası düzenleyecek.

Çıldır'da Kuran Kursu Öğrencilerine yönelik futbol turnuvası düzenlenecek, System.String[]
Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çıldır İlçe Müftülüğü ilçe merkez ve köylerinde öğrenim gören kuran kursu öğrencilerine yönelik futbol turnuvası düzenleyecek.

Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca Yaz Kuran Kurslarına katılım sağlayan öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler organize ediliyor. Bu bağlamda bu yıl da Çıldır'da ilçe genelinde yaz kuran kurslarına katılım sağlayan öğrencilere yönelik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Bayramı münasebetiyle küçükler ve yıldızlar futbol turnuvası düzenlenecek.

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada "Amacımız çocuk ve gençlerimizin 15 Temmuz ruhunu kendilerine aşılamak ve kuran kurslarımıza katılan tüm öğrencilerimizin kaynaşmasını ve birlik ve beraberliğini sağlamaktır. 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan futbol turnuvamızda dereceye giren takımlarımıza Çıldır Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımızca çeşitli hediyeler verilecektir." dedi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
Futbol, Kuran-ı Kerim, Çıldır, Güncel
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