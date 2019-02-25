Son Dakika Haberleri: Çıldır'da Kurtuluş Coşkusu

Çıldır'da Kurtuluş Coşkusu

1 saat önce

Ardahan'ın Çıldır İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kurum amirleri öğrenciler ve Çıldır halkının katılımı ile ilk günkü heyecanla kutlandı.

Çıldır'da Kurtuluş Coşkusu, System.String[]
Ardahan'ın Çıldır İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kurum amirleri öğrenciler ve Çıldır halkının katılımı ile ilk günkü heyecanla kutlandı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Halk ozanlarının seslendiği Aşıkşenlik türküleri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Çıldır Halk eğitim müdürlüğü tarafından açılan halk oyunları kursunda eğitim alan öğrencilerin Kafkas gösterisi izleyicileri büyüledi. Gençlik spor müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri taktim edildi.

Çıldır belediyesinin araçları ile birlikte askerler ve öğrencilerin resmi geçit töreninin ardından program sona erdi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:50 Kaynak: İHA

Ardahan, Çıldır, Güncel
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