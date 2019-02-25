Çıldır'da Kurtuluş Coşkusu
1 saat önce
Ardahan'ın Çıldır İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kurum amirleri öğrenciler ve Çıldır halkının katılımı ile ilk günkü heyecanla kutlandı.
Ardahan
'ın Çıldır
İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kurum amirleri öğrenciler ve Çıldır halkının katılımı ile ilk günkü heyecanla kutlandı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Halk ozanlarının seslendiği Aşıkşenlik
türküleri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Çıldır Halk eğitim müdürlüğü tarafından açılan halk oyunları kursunda eğitim alan öğrencilerin Kafkas gösterisi izleyicileri büyüledi. Gençlik spor müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri taktim edildi.
Çıldır belediyesinin araçları ile birlikte askerler ve öğrencilerin resmi geçit töreninin ardından program sona erdi. - ARDAHAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:50 Kaynak: İHA
Oyuncu Arzu Yanardağ, Yeni Aşkıyla Sarmaş Dolaş Poz Verdi
Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi
BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi
Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak