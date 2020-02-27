Çıldır'da kurtuluş coşkusu - Son Dakika
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Çıldır'da kurtuluş coşkusu

7 saat önce

Çıldır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Çıldır'da kurtuluş coşkusu, System.String[]

Çıldır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Törene Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, 2. Hudut Tabur Komutanı Ercan Özcan, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, kurum amirleri, öğrenciler ve Çıldır halkının katılımı ile ilk günkü heyecanla kutlandı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Halk ozanlarının seslendiği Aşık şenlik türküleri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri taktim edildi.


2. Hudut Tabur Komutanlığı Askerleri geçiş töreni ile program sona erdi. - ARDAHAN

Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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