Çıldır'da maske ve kemer denetimi - Son Dakika

Çıldır İlçe Emniyet Amirli trafik ekipleri ilçe merkezinde maske ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri ilçe merkezinde yapmış olduğu uygulamada maske ve emniyet kemeri denetiminde bulundu. Trafikte bulunan araç sürücülerine ve araçlarda bulunan yolculara yönelik yapılan denetimlerde maske ve emniyet kemeri takmayan vatandaşlar uyarıldı. - ARDAHAN