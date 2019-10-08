Son Dakika Haberleri: Çıldır'da "Obeziteye Dikkat" etkinliği
Son Dakika Güncel Çıldır'da 'Obeziteye Dikkat' etkinliği

Çıldır'da "Obeziteye Dikkat" etkinliği

1 saat önce

3/4 Ekim Dünya yürüyüş günü kapsamında Çıldır'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Çıldır'da

3/4 Ekim Dünya yürüyüş günü kapsamında Çıldır'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Çıldır Toplum Sağlığı Müdürlüğü tarafından koordine edilen yürüyüşe Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Tsm Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Emniyet Amirliği, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Obeziteye dikkat ve Yaşamına hareket kat sloganları ile gerçekleşen yürüş Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulunda başlayan yürüş pazar alanında beden eğitim öğrencilerine çeşitli jimnastik hareketlerinin yaptırılmasının ardından hükumet konağı önünde son buldu. - ARDAHAN

Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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