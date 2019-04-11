Çıldır'da Polis Haftası Kutlandı

Polis Teşkilatının 174 üncü kuruluş yıl dönümü münasebeti ile Çıldır Emniyet teşkilatı tarafından kutlama programı yapıldı.

Polis Teşkilatının 174 üncü kuruluş yıl dönümü münasebeti ile Çıldır Emniyet teşkilatı tarafından kutlama programı yapıldı.



Çıldır Hükumet konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal maşının okunmasının ardından Atatürk büstüne çelenk koyuldu. Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nu ziyaret eden Çıldır Emniyet teşkilatı, şehit polisler için Çıldır Merkez camisinde mevlit okuttu.



Yıllarca Çıldır Emniyetine bekçi olarak hizmet veren emekli bekçi Salih Kılınç'da emniyet tarafından ziyaret edildi. - ARDAHAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar

Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!

Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!

Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti