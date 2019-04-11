Son Dakika Haberleri: Çıldır'da Polis Haftası Kutlandı

Çıldır'da Polis Haftası Kutlandı

7 dakika önce

Polis Teşkilatının 174 üncü kuruluş yıl dönümü münasebeti ile Çıldır Emniyet teşkilatı tarafından kutlama programı yapıldı.

Çıldır'da Polis Haftası Kutlandı, System.String[]
Polis Teşkilatının 174 üncü kuruluş yıl dönümü münasebeti ile Çıldır Emniyet teşkilatı tarafından kutlama programı yapıldı.

Çıldır Hükumet konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal maşının okunmasının ardından Atatürk büstüne çelenk koyuldu. Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nu ziyaret eden Çıldır Emniyet teşkilatı, şehit polisler için Çıldır Merkez camisinde mevlit okuttu.

Yıllarca Çıldır Emniyetine bekçi olarak hizmet veren emekli bekçi Salih Kılınç'da emniyet tarafından ziyaret edildi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:37 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Polis, Çıldır, Güncel
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