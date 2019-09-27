Son Dakika Haberleri: Çıldır'da trafik kazası: 11 yaralı
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Çıldır'da trafik kazası: 11 yaralı

1 saat önce

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Çıldır'da trafik kazası: 11 yaralı, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çıldır-Ardahan kara yolu mezarlık kavşağında meydana gelen kazada Gürbüz Kızıltaş idaresindeki 75 AS 753 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Doğuş Kirman'ın kullandığı 75 AH 382 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen Çıldır 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini burada yaptıktan sonra Ardahan Devlet Hastanesine sevk etti.


Kazada, sürücüler Kızıltaş ile Kirman'ın yanı sıra her iki araçta bulunan Atalay Kızıltaş, Şafak Maral, Feridun Kızıltaş, Özden Kızıltaş, Fatih Kiraz, Berkay Kirman, Volkan Çimen, Yusuf Taşçı ve Sinan Yalçın yaralandı. - ARDAHAN

Ardahan, Çıldır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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