İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarında yaşanan ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla yürütülen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Projesi" kapsamında, Çıldır kaymakamlığı bünyesinde "Yaya Güvenliği Nöbetçisiyiz" etkinliği düzenlendi.



Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, yaşlılar ve öğrencilerimiz ile birlikte çeşitli yaya geçiş güzergahlarında yürüyüş gerçekleştirdi ve yaya geçişi için duran otomobil sürücülerine broşür dağıtılarak trafikte yaya güvenliğine dikkat çekerek, uygulanan projeyle trafik kazalarında ve kazalara bağlı ölüm ve yaralanma oranlarında ciddi oranda azalma yaşandığını kaydedildi.



Etkinliği gerçekleştiren yetkililer şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun ve Bakanlığımızın koordinasyonunda ve yürütümünde bilindiği üzere 2019 yılı, "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmişti. Bu kapsamda 6 Şubat günü devletimizin tüm unsurlarının katılımı ile farkındalık oluşturmak amacıyla, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile tüm yurtta eş zamanlı etkinlikler düzenlenmişti. Şimdi ise İçişleri Bakanlığımızın direktifleriyle, bir önceki etkinliğin devamı niteliğinde, bu kez yaya güvenliğini sağlamak ve konunun takipçisi olunduğunu göstermek amacıyla yine devletimizin tüm unsurları ile başta okullarımız olmak üzere, bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binası önleri ve diğer yaya geçitlerinde "Yaya güvenliği nöbetçisiyiz" sloganı ile yeni bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz. Yaya önceliğini benimseyen sürücülerimize ve trafik kurallarına uyan yayalarımıza teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz." - ARDAHAN