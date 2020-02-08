Çıldır'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıldır'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi - Son Dakika

Çıldır'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi

9 dakika önce

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altı seyir etmesiyle birlikte Çıldır'da yoğun kar yağışı tipiye dönüşünce bir çok köy yolu ulaşım kapandı.

Çıldır'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi, System.String[]

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altı seyir etmesiyle birlikte Çıldır'da yoğun kar yağışı tipiye dönüşünce bir çok köy yolu ulaşım kapandı. Tipinin yoğun olduğu Aktaş Sınır kapısı güzergahındaki Mozeret geçidinde tır geçişleri geçici süre ile durduruldu.


Karayolları ekipleri tarafından köy yolları açılırken yolda mahsur kalan vatandaşlarda kurtarıldı. Çıldır merkezde de etkili olan kar yağışı 30 cöm ye ulaştı bir çok esnaf işyerinin etrafını temizlerken belediye ekipleri de şehir merkezinde kar temizliği yaptı.


Kar temizliği yapan Soner Senem, "Kış bu sene geç geldi ama etkili geldi, yoğun kar yağışı hayatımızı da olumsuz etkiliyor. Esnaf arkadaşlarla beraber iş yerlerimizin etrafını temizliyoruz" dedi. - ARDAHAN

Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek

Son Dakika Haberleri
13:00 YouTuber Oğuzhan Uğur, Survivor'da sunuculuk yapacak
12:43 Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla anıldı
12:18 Yıldız Tilbe, konserinde yaptığı dansla yine adından söz ettirdi
10:29 Deniz Baysal: Çok iyi toz alırım
10:29 Zor Aşk'a klip çekildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 13:12:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çıldır'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]