Çıldır'da Yoğun Sis Güzel Görüntü Oluşturdu
1 saat önce
Ardahan'da, dağların eteklerinde yer alan Çıldır ilçe merkezi ve Çıldır Ovası'nda oluşan yoğun sis, güzel görüntü oluşturdu.
Ardahan
'da, dağların eteklerinde yer alan Çıldır
ilçe merkezi ve Çıldır Ovası'nda oluşan yoğun sis, güzel görüntü oluşturdu.
Ardahan genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havanın ardından, sabah saatlerinde il merkezi ve Çıldır ilçesinde sis etkili olmaya başladı.
İlçe merkezi ve Çıldır Ovası üzerinde oluşun yoğun sis adeta görsel şölen sundu.
Vatandaşlardan Ethem Özcan, Çıldır'da kışın genellikle sis oluştuğunu belirterek, bugün sisin bambaşka güzellik sunduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:44 Kaynak: AA
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