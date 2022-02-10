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Çıldır'daki buz festivali için kardan devasa Atatürk heykeli yapılıyor - Son Dakika

Çıldır'daki buz festivali için kardan devasa Atatürk heykeli yapılıyor

10.02.2022 10:40

Doğu Anadolu'da kış turizminin gözdesi Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla düzenlenecek "7. Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali" dolayısıyla bölgede kardan devasa Atatürk heykeli yapılıyor.

Doğu Anadolu'da kış turizminin gözdesi Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla düzenlenecek "7. Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali" dolayısıyla bölgede kardan devasa Atatürk heykeli yapılıyor.

Ardahan ve Kars arasında yer alan, soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buz tutan gölde 12 Şubat'ta yapılacak "7. Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali" öncesi hazırlıklar sürüyor.

Valilik, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenecek festivalde, atlı kızak, atlı okçuluk, rahvan ve dörtnala at yarışları yapılacak.

Genç bayan ve genç erkekler kategorisinde atletizm yarışları da yapılacak festivalde, buz üzerinde güreş, buz pateni ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek.

Festival için bölgeye gelen ziyaretçiler, buz kalınlığı 30 santimetreye ulaşan gölde yakalanan balıklar ile yöreye özgü kaz eti yanı sıra yöresel lezzetlerin de tadına bakabilecek.

Çıldır Belediyesine bağlı ekipler, festival kapsamında yörede dev kardan Atatürk heykeli yapmak için çalışma başlattı. Çıldır Gölü'nün kıyısındaki tesislerin civarına heykelin yapımı için yaklaşık 70 kamyon kar taşındı. Kardan Atatürk heykelinin yapımı, uzmanların desteğiyle sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede iglo (kardan evden) yapmak için çalışma yürütüyor.

"Amacımız daha çok insanı bölgeye çekmek"

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, her şenlik döneminde bir sembolün kardan heykelini yaptıklarını söyledi.

Bu yıl ise kardan heykelini yapacakları Atatürk'ün dürbün ile şenlik alanını izleyeceğini dile getiren Azizoğlu, "Daha önce Çıldır Gölümüzün sarı balığının, Şeytan Kalesi'nin, Doğu Ekspresi'nin kardan heykellerini yapmıştık ve şimdi ise Atamızın kardan heykelini yapıyoruz. Amacımız daha çok insanı bölgeye çekmek, Ardahan'ın yanı sıra Çıldır ilçesi ile Çıldır Gölümüzü daha çok kitleye tanıtmak. Her şenlikte tanıtmak istediğimiz ve kardan heykelini yaptığımız sembollerimiz çok ilgi görüyor." diye konuştu.

Heykeli yapan ekibin sorumlusu Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Özen de her şenlik döneminde kardan heykeller yapıldığını, bu yıl ise Atatürk'ün heykelinin yapılmasına karar kılındığını anlattı.

Alana taşınan yaklaşık 70 kamyon kar ile heykelin yapılması için 5 kişilik ekibin 3 gündür özenle çalıştığını anlatan Özen, şunları kaydetti:

"Bu heykeli 'Bakış' adıyla yapmaya başladık. Atatürk konseptli bir çalışmada dürbünlü bir görseliyle festival alanını izler mahiyette bir çalışma yapmaya karar verdik. Çalışmalarımız bir süre daha devam edecek. Atatürk Üniversitesinden de arkadaşlar var. Çalışmamız gayet keyifli sürüyor. Anıtsal olması dolayısıyla biraz yorulsak da eğlenceli bir yorgunluk oluyor. Ata'mızın şenlik alanını izlemesini gözlemlemek bizim için güzel bir çalışma ve sevindirici olacak."

Özen, heykelin alana gelenlerin çok dikkatini çektiğini belirterek, şimdiden alana çok sayıda ziyaretçi geldiğini sözlerine ekledi.

Çıldır'daki buz festivali için kardan devasa Atatürk heykeli yapılıyor
Çıldır'daki buz festivali için kardan devasa Atatürk heykeli yapılıyor
Çıldır'daki buz festivali için kardan devasa Atatürk heykeli yapılıyor

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Mustafa Kemal Atatürk, Çıldır Gölü, Festival, Altın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çıldır'daki buz festivali için kardan devasa Atatürk heykeli yapılıyor - Son Dakika


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