Üye Girişi
Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar - Son Dakika

Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar

29.12.2021 09:32
Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar

Sinop'un Dikmen ilçesinde buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar.

Sinop'un Dikmen ilçesinde buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar. Görüntüler Çıldır Gölü'nü aratmadı.

Dikmen ilçesi Göllü köyünde mevsim şartlarına göre oluşan göl soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Bunu fırsat bilen köylüler de yaptıkları etkinliklerle göl üzerinde gezinmenin tadını çıkardı. Buzla kaplanan gölde bisiklet sürüp, semaver yaktılar. Gölün üzerine masa kuran köylüler buz üzerinde çay içip makarna yemenin keyfini yaşadı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler Çıldır Gölü'nü hatırlattı.

"YAZIN İNEKLER KIŞIN BİZ SEFASINI SÜRÜYORUZ"

Alaattin Dolma, "Burası yağmur ve kar sularıyla oluşan bir alan. Yağmurlar çok yağdığı zaman göl bayağı yükseliyor. Yağdığı müddetçe de yazın ortasında bile kurumuyor. Yazın orada inekler keyif sürüyor. Serinlemek için göle giriyorlar. Yazın inekler kışın da biz keyfini sürüyoruz. Ben böyle macerayı da seviyorum. 3 tekerlekli bisikletimi oraya götürdüm. Üstünde semaver yaktım. Arkadaşlarla gittik. Bir stres atalım dedik. Buz pateni ayakkabıları olsa onu da deneyecektik. Buz üstünde kızak yapıp bisikletle çekerek yeğeni de eğlendirdik. Bizim göl gibi keyiflisi zaten bu çevrelerde yok. Bir tehlikesi de yok. Çünkü gölün derinliği 1 metre ya var ya yoktu" dedi.

(Ünsal Karka/ İHA)

Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar
Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar
Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar
Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar
Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar
Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar

YORUMLAR
500

Çıldır Gölü, Bisiklet, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar - Son Dakika


Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı         
09:27
Koyun sürüsü artık ona emanet! Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Koyun sürüsü artık ona emanet! Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:19
Kemal Sunal filmi gibi evlilik: Çürük cevizler yüzünden eşi tarafından terk edildi! Kemal Sunal filmi gibi evlilik: Çürük cevizler yüzünden eşi tarafından terk edildi!         
09:13
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33

Son Dakika Haberleri
09:26 Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı
09:26 Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldı
09:13 Kemal Sunal filmi gibi evlilik: Çürük cevizler yüzünden eşi tarafından terk edildi!
09:06 Emekli ve memur maaş zamlarında son 5 gün! Yüksek zam yolda!
09:01 Bilim Kurulu kritik gündemde toplanıyor! Vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
08:54 Ekonomist İslam Memiş, dolarda yükseliş için tarih verdi: 3-4 ay bekleyecek diyenlere inanmayın
08:40 HDP Bahçelievler binasına silahlı saldırı düzenleyen failin kimliği belli oldu
08:35 Altın ne kadar oldu? 29 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
08:35 MasterChef'te Mehmet şeften bir ilk! Tatlısını beğendiği yarışmacı için kaşık attı
08:33 Son Dakika! Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 09:38:49. #1.12#
SON DAKİKA: Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement