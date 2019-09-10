Son Dakika Haberleri: Çıldır Emniyetten servis denetimi
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Çıldır Emniyetten servis denetimi

41 dakika önce

Çıldır İlçe Emniyet Amirliği 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenci güvenliği için servis denetimine başladılar.

Çıldır Emniyetten servis denetimi, System.String[]

Çıldır İlçe Emniyet Amirliği 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenci güvenliği için servis denetimine başladılar.


2019-2020 eğitim öğretim başlamasıyla birlikte uzun bir aradan sonra okullarına dönen öğrencilerin servislerde sorun yaşanmaması için Çıldır emniyet amirliği tarafından denetimde eğitim öğretimin ilk günü başladı. Servisleri ve servis şoförlerini denetleyen Emniyet yetkilileri servislerin iç koşullarının yanı sıra şoförlerin yeterlilik belgelerinin haiz olup olmadıklarını kontrol etti. Gerekli hassasiyeti göstermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı. - ARDAHAN

Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
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