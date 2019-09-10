Çıldır Emniyetten servis denetimi
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Çıldır İlçe Emniyet Amirliği 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenci güvenliği için servis denetimine başladılar.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
Çıldır İlçe Emniyet Amirliği 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenci güvenliği için servis denetimine başladılar.
2019-2020 eğitim öğretim başlamasıyla birlikte uzun bir aradan sonra okullarına dönen öğrencilerin servislerde sorun yaşanmaması için Çıldır emniyet amirliği tarafından denetimde eğitim öğretimin ilk günü başladı. Servisleri ve servis şoförlerini denetleyen Emniyet yetkilileri servislerin iç koşullarının yanı sıra şoförlerin yeterlilik belgelerinin haiz olup olmadıklarını kontrol etti. Gerekli hassasiyeti göstermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı. - ARDAHAN
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