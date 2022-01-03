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Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi - Son Dakika

Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi

03.01.2022 10:02

Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfiARDAHAN Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.

Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi

ARDAHAN Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi sınırlarında bulunan 124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi havaların eksi derecelere düşmesiyle tamamen buz tuttu.

Çıldır Gölü kış aylarında soğuk havanın ayaza çekmesiyle tamamen donan bir göl. Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan göl adeta geniş bir ovayı andırıyor ve adeta Türkiye'nin en büyük buz pistine dönüşüyor.

Akçakale adasının ziyaretçileri, buz kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklara binerek gezinti yapıyor.

Atlı kızakla gezmenin eşsiz bir deneyim olduğunu söyleyen ziyaretçiler, "Çok güzel ve eşsiz bir deneyim. Çok mutlu olduk. Şu ana kadar bu duyguyu yaşamamış olanları buraya gelerek yaşamalarını tavsiye ediyoruz. Burada Balık'ta çok güzel ve mutlaka balığı da yemeliler" şeklinde konuştular.

Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi
Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi
Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi

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Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu, Çıldır Gölü, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi - Son Dakika


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