Çıldır Gölü Buz Tuttu
1 saat önce
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü buz tuttu.
Ardahan
'ın Çıldır
ilçesinde bulunan Çıldır Gölü buz tuttu.
Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da Çıldır Gölü buz tuttu. Göl yüzeyinde 15 santimetre buz kütlesi oluştu. Çıldırlılar da buz tutan gölün üzerinde yürüdü. Gölün bu yıl hava şartları nedeniyle 20 gün gecikmeli olarak buz tuttuğu belirtildi.
Göl üzerinde gezen vatandaşlar, "124 kilometrekarelik Çıldır Gölü dün gece itibariyle buz tuttu. 20 gün geç olarak buz tuttu. Bölge turizmi için önemli bir merkez. Turizmcilerin yüzü gülecek. Atlı kızaklar yakında buz üstünde tur atmaya başlayacaklar" dedi.
Çıldır gölünde kış mevsiminde buzu kırarak balık tutan balıkçılar ise "Hava şartları nedeniyle geç buz tuttu. Haftaya ağlarımızı atıp buz tutacağız. En geç ayın 10'unda buz tutardı. Bugün 29 Aralık
göl ilk defa tarihinde bu kadar geç buz tuttu. 15 santimetre buz tutmuş durumda. Önümüzdeki günlerde ağları atmaya başlayacağız" diye konuştu. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:33 Kaynak: İHA
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