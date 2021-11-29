Son dakika haber... Kars'ta Çıldır Gölü donmaya başladı - Son Dakika

Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan Çıldır Gölü, hava sıcaklığının geceleri eksi 12 dereceye düşmesiyle birlikte donmaya başladı.

Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kısmen dondu.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkii sınırlarından donmaya başlayan Çıldır Gölü, soğuk havanın etkisini sürdürmesi halinde kısa sürede tamamen donacak.

Kar yağışının ardından havanın soğumasıyla birlikte Çıldır Gölü'nün buz tutmaya başladığını ifade eden vatandaşlar, "Kar yağışının ardından Kars'ta havalar iyice soğudu. Çıldır Gölü de kısmen dondu. Havalar bu şekilde giderse kısa zamanda Çıldır Gölü tamamen donacak ve atlı kızaklarda Çıldır Gölü'ne inerek turistleri gezdirmeye başlayacak" dedi.

Öte yandan Çıldır Gölü, Taşbaşı köyü başlangıcından itibaren buzlanarak iç kısımlara doğru ilerliyor. Soğuk hava ile birlikte gölün kısa sürede tamamen donması bekleniyor.

(İHA)