Çıldır Gölü "gelinliğini" giydi
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çıldır Gölü kar manzara görüntüleri Üzerine kar yağan teknelerden görüntü ARDAHAN - Kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan Çıldır Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:47 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çıldır Gölü kar manzara görüntüleri
Üzerine kar yağan teknelerden görüntü
ARDAHAN - Kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan Çıldır Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.
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