Son Dakika Haberleri: Çıldır Gölü "gelinliğini" giydi
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Çıldır Gölü "gelinliğini" giydi

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çıldır Gölü kar manzara görüntüleri Üzerine kar yağan teknelerden görüntü ARDAHAN - Kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan Çıldır Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çıldır Gölü kar manzara görüntüleri

Üzerine kar yağan teknelerden görüntü

ARDAHAN - Kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan Çıldır Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Çıldır Gölü gelinliğini giydi

Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:47 Kaynak: AA
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