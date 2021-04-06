ÇILDIR GÖLÜ'NDE 'ATLI KIZAK' KEYFİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, kış mevsiminde yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü, ilkbahar gelmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Ozan Karataş (24), göle gelen turistleri, söylediği türküler eşliğinde atlı kızağı ile gezdiriyor. 5 yıldır gölde atlı kızak çalıştırdığını söyleyen Karataş, kışın uzun sürmesi nedeniyle ilk kez bu duruma tanık olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan ve Kars sınırlarında kalan Çıldır Gölü, doğal yapısı ve güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanında, kışın buz tutan yüzeyi hala çözülmediği için atlı kızaklarla yapılan tur, yoğun ilgi görüyor. Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, göl üzerinde ve çevresinde atlı kızaklarla gezdiriliyor. Turistleri söylediği türküler eşliğinde gezdiren Ozan Karataş, geçimini de bu işten sağlıyor.

Geçmişte dedelerinin ve babalarının şehir merkezine bu kızaklarla gidip geldiğini belirten Karataş, Kızakların modası geçince bir kenara atıldı ve atıl durumda bekledi. Çıldır Gölü meşhur olunca bizler de buraya gelenleri gezdirmek için atları kızağa koşup göl kenarındaki yerimizi aldık. Büyük rağbet görüyoruz. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Çıldır Gölü'nde atlı kızak sayısı çoğalınca atlı spor kulübü kurduk. Kişi başı 25 lira yaklaşık 1 kilometre gezdiriyoruz. Bu yıl kış uzun sürünce buz erimedi ve ekmeğimizi hala kazanmaya devam ediyoruz. İlk kez böyle bir olaya şahit oluyorum diye konuştu.

Çıldır Gölü'ne gelenlerden Ayfer Erginyürek de önce Eskimo usulü tutulan balıklardan yediklerini sonra göl üzerinde atlı kızak keyfi yaptıklarını söyledi. Gölde açtıkları delikle buzun kalınlığını da kontrol ettiklerini söyleyen Erginyürek, Koca bir gölün tamamen buz tutması ve üzerinde atlı kızakla hatta otomobille gezmek, hem zevkli hem de ürkütücü. Bugüne kadar buzun kırılıp, içine düşen olmamış. Herkesin gelip, burayı görmesini isterim. Havalar sıcak olduğu için önce çekindik ancak buzun kalınlığının yaklaşık 15 santim olduğunu görünce hiç çekinmedik. Burası muhteşem bir yer dedi.