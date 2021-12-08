Üye Girişi
ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK SEZONU - Son Dakika

ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK SEZONU

08.12.2021 10:34

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzde 30'luk bölümü donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak turu yapılmaya başlandı.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzde 30'luk bölümü donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak turu yapılmaya başlandı.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle Çıldır Gölü'nün özellikle kıyı kesimi, buz tutmaya başladı. Kars'ın Arpaçay Taşbaşı köyü tarafı her mevsim olduğu gibi bu kış da erkenden buz tutunca atlı kızak turları başlatıldı. Yüzeyi 17 santim buz tutan Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar, buz üzerine çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin buz üzerinde gezdirildiği atlı kızaklar, görsel güzellik oluşturdu.

Tuana Polat, yakınları ile birlikte atlı kızak gezintisi yaptı. Kızak keyfinin muhteşem olduğunu belirten Polat, "Soğuklar başladı mı Çıldır Gölü'ne geliriz. Burası muhteşem bir yer. Kızakla gezip, Eskimo usulü balık tutuyoruz ve yüzeyi buz tutan gölün üzerinde yakılan sobada ısınıp çay içiyoruz" diye konuştu.

ZAM YOK

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki 123 kilometrelik alana sahip Çıldır Gölü'nün buz tutan kıyı kesiminde atlı kızaklarla yapılan tur, büyük ilgi görüyor. Taşbaşı köyünde faaliyetlerini sürdüren atlı kızakçılardan Ertan Taşdemir, yerli ve yabancı turistleri geçen sezon olduğu gibi bu kış da 10 dakikası 25 liradan gezdireceklerini söyledi. Gölün şimdilik yüzde 30'luk bölümünün donduğunu belirten Taşdemir, "Mevsimin ilk atlı kızak sezonunun açtık. Bu yıl zam yapmayıp müşterileri geçen yılki fiyatla gezdireceğiz" dedi.

ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK SEZONU
ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK SEZONU
ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK SEZONU
ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK SEZONU
ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK SEZONU
ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK SEZONU
ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK SEZONU

Doğu Anadolu, Çıldır Gölü, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK SEZONU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:47 "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım
Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor 11:43 Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız? 11:37 SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız? Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı 10:53 Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik

Son Dakika Haberleri
11:42 Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor
11:42 Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu
11:37 Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!
11:37 SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?
11:36 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
11:19 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
11:17 Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!
11:14 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar
"Fiyat artışlarının dolarla ilgisi yok" diyen besiciden, tavuk fiyatlarındaki artışa karşı ilginç protesto: Ücretsiz dağıtıyor "Fiyat artışlarının dolarla ilgisi yok" diyen besiciden, tavuk fiyatlarındaki artışa karşı ilginç protesto: Ücretsiz dağıtıyor         
11:57
Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu         
11:43
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 12:03:14. #1.12#
SON DAKİKA: ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK SEZONU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement