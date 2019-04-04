Son Dakika Haberleri: Çıldır Gölü'nde Buzlar Çözülmeye Başladı

Çıldır Gölü'nde Buzlar Çözülmeye Başladı

1 saat önce

- Çıldır Gölü'nde buzlar çözülmeye başladıARDAHAN - Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, havaların ısınmasıyla erimeye başladı.

- Çıldır Gölü'nde buzlar çözülmeye başladı

ARDAHAN - Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Buzları çözülen göl yüzeyinde tehlikeye aldırış etmeden yürümeyi tercih eden vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.
Kış aylarında Turistlerin sıkça tercih ettiği, Kars ile Ardahan arasında yer alan, 123 kilometrekare alana sahip olan ve yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'ndeki buz tabakası, havaların ısınmasıyla erimeye başladı.
Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde kış mevsiminde oluşan yaklaşık bir metre kalınlığındaki buz tabakası, hava sıcaklığının artmasıyla çözülüyor.
Bugün Nisan ayının 4'ü ve halen daha Göl üzerine çıkılabildiğini söyleyen Ahmet Vural, Gölün sembolü olan atlı kızakların herhangi bir tehlikeye mahal vermemek için göl üzerine çıkamadığını söyledi. Vural, "Çıldır gölü artık son demlerini yaşıyor, artık çözülmeler başladı. Yine ziyaretçilerini kabul ediyor. Göl üzerinde gezerek fotoğraf çektirebiliyorlar, fakat tehlikeden dolayı balık tutamıyorlar." Şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:47 Kaynak: İHA

Ardahan, Çıldır, Genel
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