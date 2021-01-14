Çıldır Gölü'nde buzlarla vals - Son Dakika

Çıldır Gölü'nde buzlarla vals

14.01.2021 08:12

Çıldır Gölü'nde buzlarla vals Buz üzerinde vatandaşlardan halaylı gezinti Kars'ta son günlerde etkili olan sıcak hava, Çıldır Gölü'nün kısmen buzlarını çözerken, vatandaşlar buz üzerinde adeta vals yapıyor.

Çıldır Gölü'nde buzlarla vals

Buz üzerinde vatandaşlardan halaylı gezinti

KARS - Kars'ta son günlerde etkili olan sıcak hava, Çıldır Gölü'nün kısmen buzlarını çözerken, vatandaşlar buz üzerinde adeta vals yapıyor. Çözülmeye başlayan Çıldır Gölü ve üzerindeki vatandaşlar havadan görüntülendi.

Muhteşem manzarası ve göz alıcı mavisi ile ziyaretçilerini büyüleyen Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde yürüyen insanlar, kızak sürenler ve çeşit çeşit manzaralar ile insanları bambaşka bir dünyaya götürüyor.

Bu yıl geç donmasına karşın, havaların son günlerde sıcak gitmesiyle birlikte bir kısmı çözülen Çıldır Gölü'nde adrenalin dolu yürüyüşe çıkan insanlar çalan müzik eşliğinde halay çekip oynuyor. Atlı kızaklarla gezinti yapan vatandaşlar ise gönüllerince eğlenmenin keyfini yaşıyor.

"Suyun üzerinde olmak farklı bir duygu"

Kars'ta Çıldır Gölü'ne geldiklerini ifade eden Suat Sarı, "Bugün buraya geldik. Çıldır Gölü'ne gerçekten çok güzel, insanların gelmesini isterim. Bir doğal güzellik, çok güzel şeyler hissediyorum. İnsan suyun üzerinde sanki uçarmışçasına, farklı bir duygu, güzel bir duygu herkesin tatmasını isterim kesinlikle suyun üzerine olmak farklı bir duygu "dedi.

"Biraz korktum ama arkadaşların desteğiyle yürüdüm"

Arkadaşlarıyla birlikte gezmeye geldiklerini belirten Büşra Yaprak, "Arkadaşlarımızla beraber Çıldır Gölü'ne gezmek için geldik. Gölün üzerinde yürümek gayet güzeldi. İlk defa gördüm. Soğuk olsa da yine de değer. Biraz< korktum açıkçası arkadaşların desteğiyle yürüdüm" diye konuştu.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Kütük Ev bölgesine yakınlarıyla birlikte gezmeye gelen vatandaşlar buzları kısmen çözülen Çıldır Gölü yüzeyinde düşe kalka, kayarak gönüllerince eğleniyor. Bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor.

Çıldır Gölü'nde buzlarla vals
Çıldır Gölü'nde buzlarla vals
Çıldır Gölü'nde buzlarla vals
Çıldır Gölü'nde buzlarla vals

Çıldır Gölü, Kars, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çıldır Gölü'nde buzlarla vals - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İlk korona aşısını yaptıran Bakan Koca kitlesel aşılamanın da müjdesini vermişti! Bugün 81 ilde başlıyor Mesut Özil, memleketi Devrek'te spor kompleksi yaptırıyor Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı WhatsApp'ın gizlilik skandalı sonrası Türkiye'den dev hamle: Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatı bu yıl başlıyor İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK'ya operasyon! Parti Genel Başkanı ve belediye çalışanları gözaltında 'Dur' ihtarına uymadı, 4 yaşındaki kızının canını tehlikeye attı Eşinin darbedildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz
Hande Erçel Instagram'dan araba pozlarını paylaştı!, beğeni butonu adeta çöktü Hande Erçel Instagram'dan araba pozlarını paylaştı!, beğeni butonu adeta çöktü         
08:35
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyeceği böyle yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyeceği böyle yağmaladılar         
08:32
İndirimi duyan vatandaşlar sınırlı sayıda getirilen ürünü alabilmek için yarıştı İndirimi duyan vatandaşlar sınırlı sayıda getirilen ürünü alabilmek için yarıştı         
08:23
Seçilmiş ABD Başkanı Biden'a şok! Ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı Seçilmiş ABD Başkanı Biden'a şok! Ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı         
07:51
Çin 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi Çin 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi         
07:29
Libertadores Kupası'nda finalin adı Palmeiras-Santos oldu Libertadores Kupası'nda finalin adı Palmeiras-Santos oldu         
06:17
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı         
21:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek         
17:38
İstifa eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, Mustafa Sarıgül'ün partisine geçti İstifa eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, Mustafa Sarıgül'ün partisine geçti         
15:33
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir         
14:48
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 09:04:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çıldır Gölü'nde buzlarla vals - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei