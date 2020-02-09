Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nü ziyarete gelenler, yoğunluk oluşturdu.

Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nü ziyarete gelenler, yoğunluk oluşturdu.

Ardahan- Kars sınırında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'da, soğuk hava nedeniyle göl yüzeyindeki buz tabakası kıyı kesiminde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Hafta sonunu fırsat bilen turistler, sıfırın altında 13 dereceye rağmen göl üstünde atlı kızak ve ata bindi, kar motoru ile gezinti yapmanın keyfini yaşadı.

Gölün Ardahan tarafında Atalayın Yeri mevkisine gelenler de buz üstünde müzik eşliğinde halay çekti, aracıyla drift yaptı.

Samsun'dan eşi ile Çıldır Gölü'ne gelen Fatih Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem atlı kızak, hem kar motoruna bindiklerini anlatarak, "Burası farklı bir yer. Yaşamak lazım. Sınırsız bir buz üstünde atlı kızak keyfi...Tarifi mümkün değil. Eşimle aynı zamanda kar motoruna bindik. Harika bir yer, burayı bizzat görmek gerek, anlatmakla olmaz." dedi.

Atlı kızak sahibi Tuncay Aydemir de özellikle bugün yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Gelenlere güzel ortam yaşatmak istiyoruz. Amacımız Ardahan'ı, Çıldır'ı ve özellikle de gölümüzü tanıtmaktır. Bunu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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