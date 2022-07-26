Doğu Anadolu Bölgesi 'nin en büyük gölleri arasında yer alan Çıldır Gölü'nde, gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. 4 mevsim bir başka güzel olan Çıldır Gölü, kışın atlı kızaklarla üzerinde vatandaşlara kızak kaymanın keyfini yaşatırken, yaz aylarında ise gün batımında ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kaynak: İHA

Çıldır Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çıldır Gölü'nde kartpostallık gün batımı manzarası - Son Dakika

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