Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği - Son Dakika

Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği

14.03.2021 10:24

Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü'nde kar yağışının ardından mavi ile beyazın buluşmasıyla ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü'nde kar yağışının ardından mavi ile beyazın buluşmasıyla ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü gökyüzünün mavisiyle birleşince atlı kızak gezintisi yapan vatandaşlar masalsı bir yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. Kars'ın Arpaçay ilçesi Kütük Ev bölgesinde donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla kaymak için gelen vatandaşlar, ortaya çıkan doğa manzara karşısında cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Mavi ile beyazın bütünleştiği göl üzerinde atlı kızağa binen vatandaşlar, daha önce Çıldır Gölü'nü hiç bu kadar güzel görmediklerini belirttiler.

"Üşümekle beraber keyif aldık"

Kars'a gezmek için geldiğini ifaden vatandaşlar, "Üşümekle beraber çok keyif aldık. Yaz mevsiminde de gelmiştik. O zamanlar tabii buralar göl halindeydi. Şu an oranın bu halini görmek tabii ki çok güzel" dediler.

Atlı kızak gezintisi yaptıklarını belirten bir vatandaş, "Çok güzel bir yer, her geldiğimizde uğruyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum. Görüntü şahane, kızakla hareket etmek ayrı bir duygu, çok fazla heyecanlanmadık. İlk başta tabii ki heyecan oluyor" diye konuştu.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonun da uzamasına neden oldu. Çıldır Gölü'nde atlı kızak devam ediyor. - KARS

Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği

Çıldır Gölü, Arpaçay, Kars, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği - Son Dakika


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