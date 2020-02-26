Çıldır Gölü'nde sandalyeli buz kızağı ve kar bisikleti keyfi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Çıldır Gölü'nde sandalyeli buz kızağı ve kar bisikleti keyfi - Son Dakika

Çıldır Gölü'nde sandalyeli buz kızağı ve kar bisikleti keyfi

6 saat önce

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'nde düzenlenen buz kızağı ve kar bisikleti etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.

Çıldır Gölü'nde sandalyeli buz kızağı ve kar bisikleti keyfi, System.String[]

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'nde düzenlenen buz kızağı ve kar bisikleti etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.

Kars- Ardahan arasında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, atlı kızak, kar motoru, buz pateni gibi etkinliklerin ardından sandalyeli buz kızağı ve kar bisikleti aktivitesi gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında gölün Ardahan tarafına gelen Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve diğer yetkililer, sandalyeli buz kızağı ve kar bisikletine binip göl üzerinde gezinti yaptı.

Kaymakam Taş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nü kış turizmi aktivitelerinde dünya markası yapmayı hedeflediklerini belirterek, yapılan bu etkinlikle bölgeye ayrı bir renk kattıklarını söyledi.

Bundan sonra Çıldır Gölü'nü görmeye gelenlerin gölün sembolü atlı kazıkların yanı sıra, farklı etkinlikler de yapma olanağı bulacaklarını anlatan Taş, şunları kaydetti:

"Çıldır Gölü, ülkemizde tanınan bir yer olması dolayısıyla birçok insanın görmek istediği ve geldiği mekan. Amacımız burayı kış sporlarının merkezi haline getirmek. Bu çalışmalarla burayı kış sporları anlamında fazlasıyla çeşitlendirmiş oluyoruz. Çıldır Gölü'müzü bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz, bu organizasyon da o çalışmanın ilk adımıdır. Çıldır ilçemizi ve Çıldır Gölü'müzü bir turizm merkezi haline getirmek istiyoruz."

Belediye Başkanı Azizoğlu da valilik ve kaymakamlık ile Çıldır Gölü için önemli çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Amacımız Çıldır ilçesi ve Çıldır Gölü'nü hak ettiği noktaya taşımaktır. Bu projeler Çıldır'ın geleceği için çok önemli. Bu nedenle valilik ve kaymakamlığın tüm çalışmalarını canı gönülden destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan, Çıldır, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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