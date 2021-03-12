SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift - Son Dakika

SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift

12.03.2021 08:48

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, doğa sporcularının yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde yaptığı snowboard ve drift gösterisi nefes kesti.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, doğa sporcularının yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde yaptığı snowboard ve drift gösterisi nefes kesti.

Çıldır Gölü Kooperatifi'nce gölün tanıtımı amacıyla Ardahan'a davet edilen doğa sporcuları Kadir Yılmaz, Volkan Ülker ve Can Artam, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde önce otomobil ile drift gösterisi yaptı. Sporcular, ardından kar motorunun arkasına bağladıkları iple yüksek hızda snowboard ile kaydı. Ekibin drift ve snowboard gösterisi, nefes kesti.

Sporculardan Kadir Yılmaz, drift yaptıkları Çıldır Gölü'nün enerjisi yüksek ve doğa harikası, inanılmaz bir yer olduğunu söyledi. Kayak sporcusu Can Artam da daha önce dağlarda ve pistlerde kayak yaptığını, buz üstünde kaymanın ayrı bir keyif olduğunu dile getirdi.

SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift
SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift
SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift
SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift
SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift
SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift
SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift
SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift
SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift
SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift
SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift
SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift

Kadir Yılmaz, Çıldır Gölü, Otomobil, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift - Son Dakika


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