Çıldır Gölü'nde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çıldır Gölü'nde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği yapıldı

07.06.2022 10:41
Çıldır Gölü'nde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği yapıldı

Ardahan'da "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında Çıldır Gölü kıyısında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Ardahan'da "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında Çıldır Gölü kıyısında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Çıldır Kaymakamlığı ev sahipliğindeki etkinlik kapsamında, Ardahan ve Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün tesisler mevkisine gelen Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve lise öğrencileri, doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gölün kıyılarında temizlik gerçekleştirdi.

Kaymakam Bayram, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nde yapılan etkinliğin önemli olduğunu söyledi.

Bölge için çok değerli olan ve korunması gereken Çıldır Gölü'nün bu ve benzeri etkinliklerle önemini arttırmanın gayretinde olduklarını belirten Bayram, "Çıldır Gölü bizim için önemli değerlerden biri. Bu değerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim görevimiz. Bu amaçla lise öğrencilimizle toplandık. Amacımız farkındalık oluşturmaktı. Bu nedenle katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bayram, Çıldır Gölü'nün korunması ve temiz tutulması için benzeri etkinliklerin süreceğini sözlerine ekledi.

Etkinlik, öğrencilerin "Çıldır Gölü hepimizin, çevremizi temiz tutalım" sloganıyla sona erdi.

Çıldır Gölü'nde Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği yapıldı
Çıldır Gölü'nde Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği yapıldı
Çıldır Gölü'nde Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği yapıldı

YORUMLAR
500
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında fidanlar toprakla buluştu 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında fidanlar toprakla buluştu
Kaynak: AA

Çıldır Gölü, Ardahan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:12 Sağlıkçıların özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de: Şiddet cezaları ağırlaşacak, maaş artışlarına yönelik düzenleme gelecek
16:06 Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
15:54 Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş
15:52 Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti
15:44 Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin
15:24 FOX TV'de şaşırtan ayrılık! Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranlara gelmeyecek
15:08 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız
15:00 Kadın futbol karşılaşmasında erkek oyuncu iddiası! Futbol Disiplin Kurulu harekete geçti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 16:51:10. #1.11#
SON DAKİKA: Çıldır Gölü'nde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement