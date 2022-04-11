Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı

11.04.2022 16:09
Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı

Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, sıcak havanın etkisiyle eriyor.

Ardahan- Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, sıcak havanın etkisiyle eriyor.

Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak "Eskimo" usulü balık avcılığı ile göl üzerinde atlı kızak gezintileri yapılan Çıldır Gölü bölgesinde ilkbaharda havalar ısındı.

Göl yüzeyindeki donun açılmasıyla, buz kütleleri kıyıya doğru vurdu. Özellikle Gölbelen ve Gölebakan köyleri mevkisindeki buzlarda yoğun erimeler gözlendi.

Vatandaşlardan Yaşar Kaygusuz, göldeki buzlarda iki gündür erimenin hızlandığını belirterek, bahar mevsiminin bölgede etkili olmaya başladığını söyledi.

YORUMLAR
500
Kars'ta 400 aileye Ramazan desteği verildi Kars'ta 400 aileye Ramazan desteği verildi Kars'ta canlı mühre ile kaçak avlanan kişiye ceza kesildi Kars'ta canlı mühre ile kaçak avlanan kişiye ceza kesildi Sarıkamış'ta içme suyu masaya yatırıldı Sarıkamış'ta içme suyu masaya yatırıldı

Çıldır Gölü, Ardahan, Eskimo, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:02:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement