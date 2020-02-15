Çıldır Gölü'nü ziyaret edenler atlı kızak keyfi yaşadı - Son Dakika

Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nü ziyarete gelen turistler, yoğunluk oluşturdu.

Ardahan- Kars sınırında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'da göl yüzeyindeki buz tabakası, kıyı kesiminde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Hafta sonunu fırsat bilen turistler, soğuk hava ve sert esen rüzgara rağmen göl üstünde atlı kızak keyfini yaşadı.

Gölün Ardahan tarafında Atalayın Yeri ve Kuzey Yıldızı mevkisine gelenler, burada atlı kızağa bindi, atlarla fotoğraf çektirdi.

İstanbul'dan gelen Güneş Özkan, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün donmuş halini herkesin görmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu nedenle ben şanslıyım. Buraya gelmemize değdi. Ortam çok güzel. Buz tutan göl ise insana heyecan veriyor. Buraları iyi ki gördük." dedi.

Atlı kızak sahibi Selçuk Kara da yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Çıldır Gölü'nün sembolü olan atlı kızaklar bugün yoğunluk yaşadı. Turistlerimiz genellikle İstanbul, İzmir ve Antalya'dan geldi." ifadesini kullandı.