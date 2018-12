Çıldır Gölü'nün Atlı Kızakçıları Kış Sezonunu Açtı

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan, her kış yüzeyi donan ve bu yıl henüz donmayan Çıldır Gölü üzerinde kışları turistlere turlar düzenleyen atlı kızakçılar, gölün donmasını beklemeden talepleri karşılamak için sezonu başlattı.Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı, kışın yüzeyi buz tuttuğu için yerli yabancı çok sayıda turisti ağırlayan Kars- Ardahan arasındaki Çıldır Gölü'nün çevresini beyaz örtü ile kapladı. Ancak yeterince havanın soğumaması dolayısıyla gölün yüzeyi henüz buz tutmadı.Buna rağmen kışın göl yüzeyinde atlı kızaklar ile gezdirdikleri turistlere masalsı anlar yaşatan yöredeki kızakçılar, bölgeye gelen turistler için kar yağışı ile adeta beyaz gelinliğini giyen göl çevresinde turlar düzenliyor.Uzun süredir ahırlarda bulunan atlarını kızaklarıyla Çıldır Gölü kıyısına getiren atlı kızakçılar, çevresi beyaz örtü ile kaplanan göl çevresindeki muhteşem manzaralar eşliğinde yerli ve yabancı turistleri gezdiriyor.Atlı kızak gezintisinden keyifli anlar yaşayan turistler ise fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmiyor.Çıldır Gölü'ndeki atlı kızakçılar, havanın iyice soğuyup gölün yüzeyinin yeterince buzla kaplanmasının ardından göl üzerinde turlar düzenleyip misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor."Turist grupları gelmeye başladı"Atlı kızakçılardan Tekin Akçay , göl üzerindeki atlı kızak keyfinin başlamasını iple çektiklerini söyledi.Gölün yaklaşık 2 hafta içinde tamamen donmasını beklediklerini ifade eden Akçay, "Biz göldeki turlar için hazırlıklara başladık, heyecanla bekliyoruz. Türkiye 'nin her noktasındaki yerli ve yabancı turistleri ağırlayacağız. Turist grupları gelmeye başladı ve ilk gelen gruptakiler bizi tanıyor. Biz de onlar için buraya geldik. Göl her ne kadar buz tutmasa da onları kıyıda gezdirip mutlu olmalarını sağlıyoruz." dedi.Atlı kızakçı Tuncay Aydemir de Çıldır'a gelecek olan turistleri beklediklerini belirterek, her sezon olduğu gibi bu sezon da turistleri Çıldır'da güzel günlerin beklediğini söyledi. Fethiye 'den bölgeye gelen Sadike Tunçbek de Çıldır Gölü'nü çok sevdiğini, ancak donmuş halini görememenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti."Ülkemizin her yanı gibi burası da ayrı güzel" İzmir 'den gelen emekli öğretmen Süleyman Can ise Çıldır Gölü'nü donmamış halde görmenin kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Ülkemizin her yanı gibi burası da ayrı güzel. Bizim için önemli olan gölün buz tutmasıydı ama kısmet değilmiş. Bu vesileyle buraya bir daha gelmiş olacağız. Buradaki herkesi tanımaktan çok mutlu olduk." dedi.Çıldır Gölü kıyısında balık lokantası işleten Can Uzunkaya da şimdiden turistlerden yoğun talep aldıklarını belirterek, "Bu sezon çok yoğun geçecek gibi, sadece Çıldır Gölü'nün donmasını bekliyoruz. Çünkü gelenlerin çoğu gölün donmamış halini görünce üzülüyor, hayal kırıklığı yaşıyor. Gölün donmasıyla sezon tam anlamıyla başlayacak." dedi.Doğu Anadolu'da Van Gölü 'nden sonra en büyük ikinci göl olan Çıldır Gölü, bölgede özellikle kışın yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında geliyor.Doğal güzelliği ile her mevsim ayrı bir güzellik sunan, kışın kar yağışıyla da adeta gelinliğini giyen Çıldır Gölü'nde mart ayı sonuna kadar atlı kızaklar ile turistlere hizmet veren kızakçılar, yazın ise atlarını ahırlarda besleyip kışın gelmesini bekliyor.