Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor - Son Dakika

Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor

05.12.2020 08:27
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor, System.String[]

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanmaya başlayan Çıldır Gölü'nde hizmet veren atlı kızakçılar, pandemi nedeniyle iptal edilen Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanmaya başlayan Çıldır Gölü'nde hizmet veren atlı kızakçılar, pandemi nedeniyle iptal edilen Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor.

Kars- Ardahan sınırında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyi buzla kaplandığı için üzerinde atlı kızaklar ile gezinti yapılan göl, buzların kırılmasıyla yapılan Eskimo usulü balıkçılık ile de dikkati çekiyor. Kıyılardan donmaya başlayan ve şu sıralar ayrı bir güzellik sunan göl, geçen yıl özellikle kışın Ankara'dan Kars'a kadar uzanan Türkiye'nin en uzun tren yolculuğunu yapan Turistik Doğu Ekspresi ile bölgeye gelen turistlerin uğrak yeri oldu. Pandemi nedeniyle seferleri iptal edilen Turistik Doğu Ekspresi nedeniyle bölgede hizmet veren işletmecilerle birlikte atlı kızakçıların işleri büyük ölçüde azaldı.

'GÖZÜMÜZ, KULAĞIMIZ TRENİN SESİNDE'Göle gelenleri atlı kızaklar ile göl üzerinde ve çevresinde gezinti yapıp doğanın tadını çıkartan kızakçılar, işlerin düşmesi nedeniyle bu yıl 9 olan kızak sayısını 4'e düşürdüklerini söyledi. Yıllardır tren ya da otomobille Çıldır Gölünü geçmeye gelenlere hizmet verdiğini söyleyen Latif Taşdemir, "Pandemi nedeniyle tren seferleri iptal edilince işlerimiz çok düştü. Gözümüz, kulağımız trenin sesinde. Uçak ve otobüs seferleri gibi Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de kontrollü bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz. Çünkü tren yoksa burada hayatta yok. Bir yaz boyu bugünleri bekledik. Göl buz tutmaya başladı. Misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.'EKSİ 20 DERECEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUZ'

Çıldır Gölü Turizmi ve Geliştirme Kooperatif Başkanı Zeki Bayraktar ise "5 yıl önce arkadaşlarla patlayan turizm taleplerini karşılamak için kooperatif kurduk. Kızakçılar, motorlu arkadaşlar ve işletme sahipleri kooperatife üyeler. Bu kooperatifi geliştirerek daha güzel hizmet verebilmek için eksi 20 derecede yaşam mücadelesi veriyoruz. Yaklaşık 20 üyemiz var. Ancak pandemi bizi de çok etkiledi. Özellikle trenin iptal edilmesi işlerimizi büyük oranda düşürdü. Herkes gibi bizim de ümidimiz, dualarımız hastalığın sona erip eski günlerimize geri dönmek" dedi.


Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor

Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Ekspresi, Çıldır, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor - Son Dakika


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