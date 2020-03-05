Çıldır Gölü rengârenk - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıldır Gölü rengârenk - Son Dakika

Çıldır Gölü rengârenk

6 saat önce

Kış turizminin cazibe merkezi Çıldır Gölü, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Çıldır Gölü rengârenk, System.String[]

Kış turizminin cazibe merkezi Çıldır Gölü, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanı tamamen buzla kaplı. Göl üzerinde atlı kızaklarla yapılan tur ise yoğun ilgi görüyor.


Doyumsuz manzaraların oluştuğu Çıldır gölü son yılların gözde kış turu rotası durumunda. Ziyaretçiler buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini yaşarken Eskimo usulü balık avlamanın da tadını çıkartıyor. Göl üzerinde atlı kızakçıların kendi aralarında yaptıkları yarış ise izleyenlere büyük heyecan yaşatıyor.


Atlı kızağa binmek için gelen yerli ve yabancı turistlere heyecan ve keyif dolu anlar yaşatan atlı kızak sahiplerinden Tuncay Aydemir ve Tekin Akçay, bir yandan misafirlerini atlı kızakla gezdirirken bir yandan da söyledikleri türkülerle onlara değişik bir tur keyfi yaşatıyor.


Atlı kızakçılar, ziyaretçilerin tüm stresi Çıldır gölü üzerinde attıklarını söyleyerek, "Buraya tüm Türkiye'den turistler akın ediyorlar. Tabi bizden memnundurlar, biz de onları şarkılı, türkülü, heyecanlı bir atlı kızak turu yapıyoruz" şeklinde konuştu.


Atlı kızak heyecanı yaşayanlar ise, "Burası internetten göründüğünden daha güzel. Tekin amcamız burada bizleri çok güzel karşıladı. Burayı bize gezdirdi, türküler söyledi ve çok keyifli bir zaman geçirdik. Kesinlikle herkese tavsiye ediyoruz. Ülkemizde bu kadar güzel yerler varkan önce ülkemizi gezelim ondan sonra yurt dışına çıkalım. Sarıbalığı efsane ve fiyatlar gerçekten uygun" şeklinde konuştular. - ARDAHAN

Türkiye, Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya-Türkiye maçı için koronavirüs açıklaması!
Koronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, yaşadıklarını anlattı İtalya'dan Türkiye maçı ve koronavirüs açıklaması: Ertelenme senaryosu gündemimizde değil Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Gençler genelde bu virüsü taşır ve hafif atlatır

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çıldır Gölü rengârenk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]