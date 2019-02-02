Çıldır Gölü Üzerinde Horon Teptiler

Kışla birlikte çok renkli görüntülere sahne olan Çıldır Gölü'nü ziyaret eden bir grup turist, donan göl üzerinde horon oynadı.

Kışla birlikte çok renkli görüntülere sahne olan Çıldır Gölü'nü ziyaret eden bir grup turist, donan göl üzerinde horon oynadı.



Soğuk hava Ardahan'da eğlenceye dönüşüyor. Buzla kaplı Çıldır Gölü renkli görüntülere ev sahipliği yaparken, tabiat harikası manzarasıyla yaz-kış yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Buz tutan göl üzerinde yürümenin yanı sıra her türlü eğlence yapılıyor. Misafirler, Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla seyahat yaparken Eskimo usulü balık avlayabiliyor, arabalarla şov yaparak horon oynayabiliyor.



Hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da buz üstünde son sürat giden atlı kızaklara binen turistler, dolaşmanın yanı sıra, 'Eskimo' usulü balık tutarak vakit geçiriyor. Hava sıcaklığının gündüz eksi 10 derece olduğu Çıldır'da doğa harikası, yüzeyi yaklaşık 80 santimetre buzla kaplanan gölde turistler, çocuklar gibi eğlenerek horon tepti.



Kuzey Yıldızı Bungalov Evler bölgesindeki festival alanı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Trabzon'dan gelerek göl üzerinde horon tepenler, "Karadenizli olmamız sebebiyle her gittiğimiz yerde horon oynuyoruz. Çıldır'ın böyle donmuş bir hali ve gölün üstünde gezmek, yürümek ve kızağa binmek çok keyifli. Ardahan'dan Edirne'ye bütün ülkenin insanı çok güzel" dedi.



Bu güzellikleri görmeye ve keyifle eğlenmeye herkesi davet eden grup, "Buraya ilk defa geliyoruz. Gerçekten büyülendik adeta. Ardahan Çıldır Gölü üzerinde böyle atlarla kızak yapmak ayrı bir keyif. Gölde değilmişiz gibi, bir düşündüğümüzde gölün üzerinde bu deneyimi yaşamak çok ayrı bir keyif. Şu ambiyans çok güzel, atlar, herkes çok iyi ve güler yüzlü. Ardahan ve Çıldır Gölü müthiş ve herkesin görmesi gereken bir yer. Çok memnun kaldık"' ifadelerini kullandı. - ARDAHAN

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