Çıldır Gölünde Atlı Kızaklar Eşliğinde 'Sema' Gösterisi

Renkli görüntülere sahne olan Çıldır Gölünde buz gibi havada, içleri ısıtan Atlı kızaklar eşliğindeki gönüllere hitap eden 'Sema' gösterisi yerli ve yabancı turistleri adeta büyüledi.

Renkli görüntülere sahne olan Çıldır Gölünde buz gibi havada, içleri ısıtan Atlı kızaklar eşliğindeki gönüllere hitap eden 'Sema' gösterisi yerli ve yabancı turistleri adeta büyüledi.



Özellikle kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çıldır Gölü, 'SEMA' gösterisi ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Eşi benzeri olmayan doğa harikası bir yer olan Çıldır Gölünde yerli ve yabancı turistler çok farklı faaliyetler yapma şansına sahip. Bir tarafta atlı kızaklar, bir tarafta balık tutan insanlar, bir tarafta eğlenen insanlar ve her kes bu güzellikleri ayrı yaşamak üzere Çıldır gölünde. Çıldır gölünün methini duyarak gelip görmek isteyen yüzlerce insan buraya gelince çılgın bir şekilde bu görselliğe ayak uyduruyor.



Muhteşem Sema gösterisi



Güneşin batmaya yüz tuttuğu dakikalarda gün batımı altında atlı kızaklar eşliğinde Sema gösterisi ile gönüllere hitap eden, Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek okulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümünde akademisyen olarak görev yapan Öğr. Gör. Özkan Karadavut, "Ardahan'da, Çıldır gölünde Sema edip gönüllere hitap ettik. ve gelen misafirlerimize, dostlarımıza semazenliği kısmen dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Misafirlerimiz var, arkamızda atlı kızaklarımız var, balık tutan ustalarımız, ağabeylerimiz var. Onlara çok güzel bir seyir sunduk" şeklinde konuştu.



Çıldır gölünün İnsanların gelip görmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Nevcihan Terzi, "Burada yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler var. Onlar da bu güzel görsel şöleni yaşamak üzere buradalar. Bir tarafta atlı kızaklar, bir tarafta balık tutan insanlar, bir tarafta eğlenen insanlar ve her kes bu güzelliği ayrı yaşamak üzere burada. Bizler de buranın metini çok duyduk, gelip görmek istedik, yaşayarak bir şeyleri görmek istedik ve onun için buradayız. Sizlere de canı gönülden tavsiye ediyoruz. İnsanların gelip görmesi gereken bir yer Çıldır. Gerçekten buradaki insanlar buraya gelince çılgın bir şekilde bu görselliğe ayak uyduruyor" dedi.



Sema gösterisini izleyenlerden Neva Karadavut ise, "Eşim Özkan Karadavut bizlere bu soğuk havada içimizi ısıtan bir Sema gösterisi yaptı. Gönüllerimize hitap etti, gerçekten Çıldır gölü ile birlikte görsel bir şölen oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkesin buraya gelerek bu güzelliği görmeye ve yaşamaya davet ediyoruz" dedi. - ARDAHAN

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