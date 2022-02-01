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Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı - Son Dakika

Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı

01.02.2022 23:11
Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı

Yoğun kış şartlarının sonuna kadar hissedildiği Ardahan'da donmuş Çıldır Göl'ü üzerindeki hareketlilik, vatandaşları heyecanlandırdı. Hemen olay yerine yaklaşan vatandaşlar, göl üzerinde avlanan aç kurdu görünce çok şaşırdı.

Türkiye'de yoğun kış şartlarının en fazla hissedildiği illerimizin başında gelen Ardahan'da dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Çıldır Gölü üzerinde bir canlı fark eden vatandaşlar, hemen hareketliliğin olduğu bölgeye doğru gitti. Bu sırada balık avlayan bir kurtla karşı karşıya gelen vatandaşlar, hemen bu anları kayıt altına aldı.

KAR KURDU OLARAK BİLİNİYOR

Kar kurdu olarak bilinen kurdun, ormanlık alanda yiyecek bulamamasının ardından hayati tehlikeyi de göze alarak şehre inmesi ve Çıldır Gölü üzerinde balık avlaması dikkat çekti. Göl içerisinde Sazan, Karabalık,Şafak balığı, Alabalık ve Kerevit gibi türler yer alıyor.

AMACINA ULAŞTI

Bu sırada avını ağzına alarak donmuş gölden uzaklaşan kurt da hem asaleti nedeniyle kendisine hayran bıraktı hem de yiyecek bulmanın sevinciyle hızlı şekilde bölgeden uzaklaştı.

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Çıldır Gölü, Ardahan, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı - Son Dakika
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