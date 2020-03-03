Çıldır'ın atlı kızakçılarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıldır'ın atlı kızakçılarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Çıldır'ın atlı kızakçılarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Kar yağışı ve dondurucu havanın etkisiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen turistleri gezdiren atlı kızakçılar, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Kar yağışı ve dondurucu havanın etkisiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen turistleri gezdiren atlı kızakçılar, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Ardahan- Kars sınırında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü Çıldır'da geçimini atlı kızakçılıkla sağlayan vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik hain saldırının ardından başlatılan harekata destek için kızaklarını Türk bayraklarıyla süsledi.

Atlı kızakçılardan Tuncay Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her bir noktasından askerlere yapılan desteklere duyarsız kalmadıklarını ifade eden Aydemir, "Burada daha önce türkü ve şarkılar eşliğinde turistleri gezdirir ve eğlendirirdik. Bugün buruk bir gün yaşıyoruz çünkü şehitlerimiz var. Müziği durdurduk, kızaklarımıza bayrağımızı astık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Atalay Uzunkaya da şehit haberleriyle büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirten Uzunkaya, "Şehit haberlerinin ardından burada, yani açık alana verdiğimiz müzik sesi durduruldu. Şehitlerimizin yanında ve onların destekçisi olduğumuzu göstermek zorundayız. Duyarsız kalmamak için her yeri Türk bayrağıyla süsleyip desteğimizi göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Çıldır'ın atlı kızakçılarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:57 Kaynak: AA
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