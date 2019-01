Çıldır'ın Atlı Kızaklarına Doğu Ekspresi Dopingi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde hizmet veren atlı kızaklara ilgi, Doğu Ekspresi sayesinde arttı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde hizmet veren atlı kızaklara ilgi, Doğu Ekspresi sayesinde arttı.



Kars-Ardahan sınırında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyi buzla kaplandığı için üzerinde atlı kızaklar ile gezinti yapılan göl, buzların kırılmasıyla yapılan balıkçılık ile de dikkati çekiyor.



Çevresi tamamen karla kaplı olduğu için şu sıralar ayrı bir güzellik sunan göl, özellikle kışın Ankara'dan Kars'a kadar uzanan Türkiye'nin en uzun tren yolculuğunu yapan Doğu Ekspresi ile bölgeye gelen turistlerin uğrak yeri oluyor.



Doğu Ekspresi ile göle gelenlerin de aralarında bulunduğu turistler, önceki yıllara göre sayıları arttırılan atlı kızaklar ile göl üzerinde ve çevresinde gezinti yapıp doğanın tadını çıkartıyor.



Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllara oranla Çıldır Gölü üstündeki atlı kızak sayısının arttığına dikkat çekti.



Atlı kızakların bölgenin kültürünü yansıttığını anlatan Azizoğlu, "Eskiden gölde 1-2 atlı kızak varken şu an yaklaşık 10 atlı kızağımız mevcut. Atlı kızaklara talep özellikle Doğu Ekspresi sayesinde arttı. Çünkü trenle Çıldır Gölü'nü görmeye gelenler atlı kızağa da biniyor." dedi.



Azizoğlu, gölde her yıl kış festivali yaptıklarını anımsatarak, bu yıl da gölde 6'ıncısını yapacakları Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni'nin renkli geçeceğini aktardı.



Şölenin atlı kızaklar ile şenleneceğini söyleyen Azizoğlu, "Bu festival atlı kızaklarla şenlenecek. Çünkü atlı kızak sayısı arttı. Ayrıca atlı kızaklar arasında yarışmalar yapıp dereceye girenlere para ödülü vereceğiz. En az birine 1500 TL para verilecek. Atlı kızaklara yönelik talep de fazla olacak." dedi.



Azizoğlu, şölenin 9 Şubat'ta yapılacağını sözlerine ekledi.

