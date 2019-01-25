Çıldır'ın Gururu Oldular
3 saat önce
Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri salon futbolunda rakiplerini gol yağmuruna tutarak şampiyonluğu göğüsleyen taraf oldu.
Çıldır
Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğrencileri salon futbolunda rakiplerini gol yağmuruna tutarak şampiyonluğu göğüsleyen taraf oldu. Ardahan
'daki bütün rakiplerini eleyen Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Futsal takımı Ardahan'ı bölgede temsil etme hakkını elde etti. Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi beden eğitim öğretmeni Orhan Gökan Şenlik tarafından çalıştırılan öğrenciler Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesinin gururu oldu.
Öğrencilerinin başarısından dolayı haklı gurur yaşayan Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Uğur İlhan ve Beden Eğitim Öğretmeni Orhan Gökan Şenlik "Öğrencilerimizi Okulumuza yaşattığı bu gurur için tebrik ve teşekkür ederiz. Özverili çalışmalarının sonucunu elde ederek şampiyon oldular. Şimdi İlimizi temsilen Erzincan
da katılacakları tüm müsabakalarda da iyi sonuçlar elde edeceklerine inancımız tamdır" dediler - ARDAHAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:30 Kaynak: İHA
OIumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Pazarda Fiyatlar 3'e Katlandı
ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek
Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada
Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron