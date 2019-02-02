Son Dakika Haberleri: Çıldır'ın Kurtuluşu İçin Yarışacaklar

Çıldır'ın Kurtuluşu İçin Yarışacaklar

1 saat önce

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullar arası satranç turnuvası düzenlenecek.

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Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullar arası satranç turnuvası düzenlenecek.

Çıldırın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü münasebetiyle 11-13 Şubat 2019 tarihleri arasında İmam Hatip Lisesi çok amaçlı salonunda ilkokullar, ortaokullar ve liseler arası bay-bayan karışık tüm öğrencilerin katılabileceği satranç turnuvası düzenlenecek.

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada "Satranç öğrenme ve oynamanın özellikle öğrencilerimiz üzerinde pek çok faydaları vardır. Satranç zaman yönetimini en iyi öğreten ve çocuklarımızda zeka gelişimine katkı sağlayan bir oyundur. Öğrencilerin sınav,öğrenim ve yaşamın bütün evrelerinde büyük faydaları olan satranç turnuvasına bütün öğrencilerimizin katılmasını bekliyorum" dedi.

Gerçekleştirilecek satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi tarafından Çıldır'ın Kurtuluş günü çeşitli hediyeler takdim edilecek. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

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