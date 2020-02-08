Çıldır'ın sembolü atlı kızakçılara kar engeli - Son Dakika

Çıldır'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Çıldır Gölü'nün sembolü atlı kızakçılar, bekledikleri müşteriyi bulamadı.

İl genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini artırarak devam etti.

Özellikle Çıldır ilçesinde kar ve tipi ulaşımın yanı sıra, hafta sonu müşteri bekleyen atlı kızakçıları olumsuz etkiledi.

Yerli ve yabancı turistleri donan Çıldır Gölü üstünde gezdirmek için sosyal tesisler mevkisine gelen bir grup atlı kızakçı, uzun süre kar altında müşteri bekledi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgede atlı kızakçılara müşteri gelmedi. Kızakçılar, atlarını kardan korumak için üstlerine battaniye örttü.

Atlı kızakçı Selçuk Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu olması dolayısıyla çok müşteri beklediklerini söyledi.

Kara, "Bugün çok kar yağışı var. Turist gezdirmek için geldik fakat gelen yok. Ulaşımda risk olduğu için kimse yola çıkmadı. Hava açık olsaydı burası hareketli olurdu." dedi.