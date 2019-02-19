Çıldır Kaymakamı İmamoğlu'ndan Şampiyon Kızlara Ziyaret
2 saat önce
Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Ardahan'da düzenlenen Kız Futsal Liginde İl birinciliğini elde Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Futsal takımını ziyaret etti.
Çıldır
Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Ardahan
'da düzenlenen Kız Futsal Liginde İl birinciliğini elde Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi
Kız Futsal takımını ziyaret etti.
2018-2019 sezonu Okul Sporları Kız Futsal Ligi çerçevesinde 8-16 Ocak tarihleri arasında Kazım Karabekir
Paşa Kapalı Spor salonunda 10 takımın katılımıyla yapılan müsabakalarda İl birinciliğini elde eden Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesinin Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ziyaret ederek tebrik etti.
Kaymakam İmamoğlu, "Çıldır Lisesi Kız Futsal takımımızın il genelinde elde etmiş olduğu birincilik bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır. Şampiyon kızlarımıza şahsım ve ilçe halkım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kaymakam İmamoğlu şampiyon kızlara Çıldır Meryem
köylü iş adamı Şerafettin Yıldız
tarafından gönderilen spor malzemelerini takdim ederek, Kaymakamlık
olarak kendilerine eşofman sözü verdi. Kaymakam İmamoğlu ayrıca şampiyon kızların Erzincan
'da yapılacak grup aşaması müsabakalarında dereceye girmeleri halinde kendilerine çeşitli hediyeler vereceğini dile getirerek, Kız Futsal Takımı sporcularına spor malzemesi yardımında bulunan iş adamı Şerafettin Yıldız'a teşekkür etti. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:13 Kaynak: İHA
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