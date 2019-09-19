Son Dakika Haberleri: Çıldır Kaymakamı Taş görevine başladı
Son Dakika Güncel Haber

Çıldır Kaymakamı Taş görevine başladı

2 saat önce

Son Kaymakamlar Kararnamesi ile Adıyaman Besniye atanan Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun yerine Afyonkarahisar İhsaniye ilçe Kaymakamı Alper Taş atanmıştı.

Çıldır Kaymakamı Taş görevine başladı, System.String[]

Son Kaymakamlar Kararnamesi ile Adıyaman Besniye atanan Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun yerine Afyonkarahisar İhsaniye ilçe Kaymakamı Alper Taş atanmıştı.


7 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Ardahan Çıldır İlçe Kaymakamlık görevine atanan Kaymakam Alper Taş ilçede görevine başladı. - ARDAHAN

Alper Taş, Adıyaman, Çıldır, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor
AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:52:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çıldır Kaymakamı Taş görevine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]