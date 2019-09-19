Çıldır Kaymakamı Taş görevine başladı
2 saat önce
Son Kaymakamlar Kararnamesi ile Adıyaman Besniye atanan Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun yerine Afyonkarahisar İhsaniye ilçe Kaymakamı Alper Taş atanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
Son Kaymakamlar Kararnamesi ile Adıyaman Besniye atanan Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun yerine Afyonkarahisar İhsaniye ilçe Kaymakamı Alper Taş atanmıştı.
7 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Ardahan Çıldır İlçe Kaymakamlık görevine atanan Kaymakam Alper Taş ilçede görevine başladı. - ARDAHAN
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