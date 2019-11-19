Çıldır Kaymakamı Taş'ın köy ziyaretleri

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, ilçeye bağlı bazı köylere ziyarette bulundu.

Taş, Övündü, Akdarı, Kenardere, Akçil ve Sabaholdu köylerine yaptığı ziyarette, vatandaşla sohbet etti, kendisine iletilen sorunları dinledi.

Taş, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmeyi ve aynı zamanda sorunları yerinde tespit etmeyi amaçladığını belirterek, "Köylerimize hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak çalışıyoruz. Köy ziyaretlerimizde köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz." dedi.