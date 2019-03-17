Son Dakika Haberleri: Çıldır Kaymakamından 18 Mart Mesajı

Çıldır Kaymakamından 18 Mart Mesajı

1 saat önce

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çıldır Kaymakamından 18 Mart Mesajı, System.String[]
Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ile kutladığını ifade eden İmamoğlu, "Çanakkale Zaferi, bir milletin yeniden doğuşudur. Ordusu ile birlikte yediden yetmişe tüm halkın savunma konumundayken taarruza geçtiği Çanakkale Direnişi, halkın şeref abidesi olmuştur. Bir ulusun kaderini değiştiren bu zafer sonrası Türk Milleti, 18 Mart 1915'te tarihteki şanlı yerini almıştır. Çanakkale harbi, aziz milletimizin sayıca devasa büyüklükte olan düşman ordularını bozguna uğratması üzerinden bir asır geçse de hafızalardan silinmeyen bir direniştir. Çanakkale'yi geçilmez kılan ise milletimizin azmi, vatan sevgisi, bağımsızlık mücadelesi, birlik ve beraberlik ruhudur. Geleceğimizi inşa edecek olan nesillerimizin, bizlere emanet edilen bu yüce vatana aynı inanç ve bağlılıkla sahip çıkacaklarına olan inancım sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle eşsiz vatanımızı bizlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canı pahasına vatanını koruyan kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, İmamoğlu, Çıldır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bekçilik Başvuruları Pazartesi Günüden itibaren Başlıyor! EGM Başvuru Şartlarını Yayımladı İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Ekrem İmamoğlu'nu Kızdıran Manşet: Yalan Haberlere Son Verin, Özür Dileyin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 15:27:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çıldır Kaymakamından 18 Mart Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]