ÇILDIR KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞININ İHALE İLANI ( 28.12.2021) - Son Dakika

T. C.

ÇILDIR KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İHALE İLANI

1 ADET ÇELİK KONSTRÜKSİYON CAM TERAS, 1ADET KAFE VE AY YILDIZ YAPIM İŞİ

Ardahan Çıldır 1 adet çelik konstrüksiyon cam teras, 1adet kafe ve Ay Yıldız yapım işi için teklif usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

a ) Adresi : Çıldır Kaymakamlığı İlçe Hükümet Konağı ÇILDIR/ ARDAHAN

b ) Telefon - Faks Numarası : (0478) 311 2100

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : -

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 ADET ÇELİK KONSTRÜKSİYON CAM TERAS, 1ADET KAFE VE AY YILDIZ YAPIM İŞİ

b ) Yapılacağı Yer : Çıldır

c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapılarak, teknik eleman tarafından yer teslimini takip eden 5 gün içinde, yüklenici işe başlamak zorundadır.

d ) Görevlendirilen teknik personel tarafından yer teslimi yapılmadan işe başlanmayacaktır.

e) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 150 ( YÜZELLİ ) gündür.

3. İhalenin

a) İhale Yetkisi : Kaymakamlık Makamı tarafından Kamu Kurumları personellerinden görevlendirilen, Kurum Müdür ve Memurları İhale Komisyonu Olarak yetkilidir.

b ) Yapılacağı Yer : Çıldır Kaymakamlığı İlçe Hükümet Konağı Binası, Kaymakamlık Toplantı Salonu.

ÇILDIR/ ARDAHAN

c ) Tarihi - Saati : 05/01/2022 Tarih ve saat 14: 00 da

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4. 1. 1. Aday/istekli tarafından düzenlenen ve tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bilgilerini içeren belge

4. 1. 2. 2021 Yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek/Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4. 1. 2. 1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4. 1. 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4. 1. 3. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4. 1. 3. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. 1. 4. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4. 1. 5. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4. 1. 6 İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. ( Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki Türk lirası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir. ) Teminata ilişkin geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Çıldır Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4. 1. 7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, aday veya istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

4. 1. 8 İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4. 1. 8. 1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4. 1. maddesinin ( 4. 1. 1 ) ve ( 4. 1. 2 ) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (4. 2. 2) ve (4. 2. 3) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4. 1. 9 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

4. 1. 10 İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4. 2. 1 Şartnamenin 7. 2. ve 7. 3. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

4. 2. 2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4. 2. 3- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az on yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4. 3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4. 3. 1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80 oranında gerçekleştirdiği veya % 60 oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4. 3. 2- İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

4. 3. 3. Teknik personel taahhütnamesi :

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi

En az 5 yıl Mesleki Deneyimli

1

Teknik Personel

Makine Mühendisi

En az 5 yıl Çelik Yapılar Alanında Mesleki Deneyimli

1

İş Güvenliği

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi olacaktır.

İstekli Teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi verecektir.

4. 3. 4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

Cinsi

Çeşidi

Adedi

Kapasitesi

Ekskavatör

Kazıcı- Yükleyici (Bekoloder)

1

100 HP

Vinç

Mobil (en az 25 metre bom uzunluğunda)

1

130 HP

İstekli yapı araçlarını kendi malı olmak ya da kiralamak suretiyle temin edebilir. İstekli yapı araçları için Yapı Araçları Taahhütnamesi verecektir.

4. 4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler,

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan;

B GRUBU ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİNDEN II. GRUP VEYA III. GRUP BİNA İŞLERİ VEYA ÜLKEMİZDE CAM SEYİR TERAS İŞLERİ İŞİNİ ALMIŞ VE TAMAMLAMIŞ OLMAK,

Benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

6. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslim Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.

7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 ( Yüzyirmi ) takvim günü olmalıdır.

8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9. İhale dokümanı Çıldır Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 5. 000, 00 TL ( BEŞBİNLİRA ) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek-2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtiler hükümler uygulanır.

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KHGB. BAŞKANLIĞI