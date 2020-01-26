Çıldır Kaymakamlığı ve Kızılay'dan Elazığ için yardım kampanyası - Son Dakika

Çıldır Kaymakamlığı ve Kızılay Şubesi Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden dolayı depremzede vatandaşlar için gıda yardımı toplandı. Çıldır Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Efrail Gürbüz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür Muharrem Othan ve Kızılay Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural tarafından Çıldır esnafı ziyaret edilerek depremzedeler için gıda yardımı istedi. Çıldırlı vatandaşlar imkanları ölçüsünde gıda kolileri hazırlayarak yetkililere teslim etti.



Kaymakamlık yetkilileri, "Elazığ ve Malatya illerimizde yaşanan bu olay hepimizi derinden üzmüştür. Bugünden sonra yaraların bir an önce sarılması için çalışmalar başlamıştır. Bizlerde Çıldır Kaymakamlığı olarak yaraların sarılmasına bir nebzede olsa katkı sunmak için gıda yardımı toplayarak Ardahan Valiliğimiz kanalı ile depremzede vatandaşlarımıza göndereceğiz" dediler.



Türk Kızılay Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim. Türk Kızılay'ı olarak genel merkezimizin koordinesinde depremzede vatandaşlarımız için gerekli lojistik destek sağlanmıştır. Bizde Çıldır Şubesi olarak, Çıldır Kaymakamlığı ile birlikte çorbada tuzumuz bulunsun diyerek Çıldır halkından destek istedik. Desteğini esirgemeyen bütün Çıldır halkına teşekkür ederiz" dedi. - ARDAHAN